Pelé, che era stato è stato dimesso. Una buona notizia dal Brasile. Uno dei giocatori più forti della storia del calcio,, che era stato ricoverato per ben due volte a causa di una massa tumorale al colon,

Il brasiliano lascia l’ospedale Albert Einstein dov’era tornato ad inizio dicembre (era infatti stato ricoverato per la prima volta nel mese di settembre).

Ad

Calciomercato 2020-2021 Dimarco-Inter, insieme fino al 2026: rinnovo ufficiale 3 ORE FA

Ed è lo stesso O'Rei ad annunciarlo via social:

La foto sorridente non è a caso: come vi avevo promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Grazie per tutti i messaggi affettuosi.

Il calciatore carioca potrà dunque trascorrere a casa le festività natalizie.

Le parole in una nota dell’ospedale: “Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre”.

Conte: "Se potessi allenare un mito del calcio sceglierei Pelé"

Coppa d'Africa I convocati della Guinea: ci sono Diawara della Roma e il fratello di Pogba 5 ORE FA