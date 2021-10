Dopo sei giorni di prognosi dati all'arbitrodi Imperia, 18enne e vittima delle aggressioni da parte dei due membri dello staff delnel corso del match contro la, Michele Salinas e Gian Guido Bondi - rispettivamente massaggiatore e guardalinee del club - hanno ricevuto la pesante squalifica che ci si poteva aspettare: ritorno sui campi, dunque, fissato al 9 ottobre 2023 per il primo, addirittura al 9 aprile 2024 per l'assistente di parte - l'uomo che colpì Kartal con la bandierina. Alle squalifiche, poi,che la società padrona di casa dovrà pagare per responsabilità oggettiva.