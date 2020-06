Calcio, playoff Serie C: 6 squadre rinunciano, ecco come cambia il tabellone

Dal nostro partner OAsport.it

Sei squadre di Serie C hanno rinunciato al loro diritto di disputare i playoff per la promozione in Serie B. A comunicarlo è stata la Lega Pro che, entro il termine fissato alle ore 19.00 odierne, ha ricevuto la comunicazione da parte di Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera oltre che di Vibonese e Pro Patria che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente della Coppa Italia di categoria.

Queste formazioni hanno deciso di non scendere in campo durante l’estate per cercare di conquistare il salto di categoria a causa della complicata situazione che si è creata dopo la pandemia. Le società non incorreranno in alcuna penalizzazione per la loro rinuncia, non verranno sostituite e dunque le loro avversarie nel tabellone dei playoff passeranno direttamente il turno senza giocare (vittorie a tavolino).

Si incomincerà mercoledì 1° luglio con il primo turno degli spareggi dei gironi mentre il secondo turno si giocherà domenica 5. Si passerà poi alla fase nazionale dei play-off, con il primo turno in programma giovedì 9 ed il secondo calendarizzato per lunedì 13. Si arriverà così alla Final Four, con le semifinali di venerdì 17 e infine la finale di mercoledì 22, che decreterà l’ultima promozione in Cadetteria.

Le squadre che rinunciano ai playoff

Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera oltre a Vibonese e Pro Patria che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente della Coppa Italia di categoria (Juventus U23-Ternana).

Come cambia il tabellone?

Siena fortunatissimo perché, grazie alle rinunce di Arezzo e Pontedera, accederà direttamente al primo turno dei playoff nazionali. Modena-Piacenza non si giocherà e dunque la vincente di Padova-Sambenedettese accederà direttamente al primo turno dei playoff nazionali.

