Una partita giocata a -16 gradi (-25 percepiti), che ha avuto uno strascico polemico dopo che due calciatori della formazione ospite sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di problemi di ipotermia. Il calcio si gioca a ogni latitudine e a ogni temperatura, ma ciò che si è visto in occasione di Stati Uniti-Honduras (3-0) è davvero al limite di ogni sopportazione umana.(-25 percepiti), che ha avuto uno strascico polemico dopo che due calciatori della formazione ospite sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di problemi di ipotermia.

La polemica nasce dal fatto che gli Stati Uniti, consci di dover conquistare tre punti a tutti i costi, avrebbero scelto l'Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota puntando proprio sulle bassissime temperature che si sarebbero verificate in quello stadio.

USA-Honduras Credit Foto Getty Images

Come da previsione, l'Honduras ha dovuto effettuare tre cambi all'intervallo a causa del freddo gelido: il portiere Luis Lopez, il centrocampista Diego Rodriguez e l'attaccante Romell Quioto hanno lasciato il campo e sono stati subito coperti con diversi strati di guanti e vestiti. Due di loro, coome ha spiegato l'Honduras in un tweet erano stati colpiti da ipotermia "Non analizzerò il gioco o le prestazioni dei singoli", ha detto il CT Hernan Dario Gomez dopo la partita. "Non è possibile e non posso farlo in queste circostanze. Nello spogliatoio, ai miei giocatori sono stati somministrati liquidi per via endovenosa e molti di loro stanno male".

Weah: "La prossima volta mi ritiro..."

Anche alcuni giocatori degli Stati Uniti non hanno gradito, come Tim Weah: "Minnesota, ti voglio bene. Ma la prossima volta che mi fanno giocare qui mi ritiro...", ha postato sulle sue storie di Instagram assieme all'immagine finale del film Shining con Jack Nicholson assiderato.

