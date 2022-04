"Mi sottoporrò volontariamente ad un programma di disintossicazione dall'alcol". Così Hope Solo, storico portiere della nazionale degli Stati Uniti d'America di calcio, ha deciso di affrontare un percorso di riabilitazione per uscire dalla dipendenza dagli alcolici. Il 31 marzo scorso in North Carolina Hope Solo era stata arrestata per guida in stato di ebbrezza con a bordo dell'auto i suoi figli gemelli di due anni d'età. Su twitter il portiere ha spiegato la sua decisione:

"Devo prendermi cura di me stessa"

"Mi sottoporrò, volontariamente a un programma di disintossicazione dall'alcol e vincerò questa sfida. In questo momento ogni mia energia è focalizzata sulla mia salute e sul prendermi cura di me stessa e della mia famiglia".

Il palmares di Hope Solo

Due ori olimpici a Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012

Un titolo mondiale, nel 2015.

'Hall of Fame' del calcio statunitense

