"Non chiamatemi eroe, sono solo un ragazzo come tanti che ama il calcio. Gioco nell'Ospitaletti e spero di fare il calciatore. Per me è già un onore parlare con una leggenda come Ruud Gullit. Quando ho visto quell'avversario a terra che non respirava ho solo pensato di doverlo aiutare. Non sapevo neanche se sarebbe stata la cosa giusta da fare... Ma ripeto non sono un eroe". Mattia Agnese, 17enne calciatore degli Allievi dell'Ospedaletti, squadra di un Comune in provincia di Imperia (e affiliata al Genoa), è il secondo italiano a ricevere il premio di FIFA FairPlay 2020, dedicato al riconoscimento di portata mondiale per un gesto dal grande valore sportivo e umano. Il ragazzo ha salvato la vita a un suo avversario che si era accasciato a terra, privo di conoscenza, dopo uno scontro di gioco.