Ogni tanto una bella storia. Anche l'Italia avrà un suo rappresentante al Premio FIFA FairPlay con il giovane Mattia Agnese , 17enne attaccante degli Allievi dell' Ospedaletti , squadra di un Comune in provincia di Imperia (e affiliata al Genoa). Il ragazzo ha salvato la vita a un suo avversario che si era accasciato a terra, privo di conoscenza, dopo uno scontro di gioco .

Agnese - vedendo che il ragazzo non respirava più - lo ha subito soccorso, spostando la lingua per liberare le vie respiratorie. Da lì a poco è arrivato lo staff medico della Cairese, ma quanto fatto da Agnese è stato decisivo. Per fortuna il giocatore avversario si è ripreso ed è tornato a giocare due mesi dopo.