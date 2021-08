Tra le vittime degli incidenti all’aeroporto di Kabul figura anche Zaki Anwari, 19enne talento della Nazionale Under 20 di calcio afgana. Al pari delle migliaia di civili accorsi all’aeroporto lunedì scorso, anche Zaki ha provato con la forza della disperazione a lasciare un Paese ormai riconquistato dai famigerati talebani. Scriveva sul suo profilo Facebook pochi giorni fa: “Sei tu il pittore del tuo destino, non lasciare che siano gli altri a decidere per te": si è comportato di conseguenza ma il destino gli ha evidentemente giocato un brutto tiro.

Ecco l’annuncio della Direzione Generale dell’Educazione Fisica e dello Sport dell’Afghanistan che ha per prima diffuso la tragica notizia:

“È con grande tristezza che Zaki Anwari, uno dei giocatori della squadra nazionale di calcio giovanile del paese, è morto in un brutto incidente. ll defunto Anwari - tra centinaia di giovani che volevano lasciare il paese - è caduto in un incidente aereo... [è] caduto e ha perso la vita. Possa riposare in cielo e pregare Dio per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi sportivi".

Serie A Sarri: "Siamo una squadra in costruzione. Correa in stand-by" 7 MINUTI FA

A dispetto dell’annuncio ufficiale dell’organizzazione governativa le circostanze della morte di Zaki Anwari non sono ancora state del tutto chiarite: non è confermato al 100% sia uno dei falling men caduti nel vuoto dopo essersi disperatamente aggrappati alle ruote o alla parte inferiore delle ali del C-17 dell’esercito americano; il report dell’autorevole giornalista locale Babak Taghvaee suggerisce invece che Zaki sia rimasto schiacciato nella ressa all’interno del vano carrello. L’Aviazione Usa sta cercando di ricostruire le dinamiche dei fatti.

La sostanza purtroppo non cambia: questo giovane talento della Nazionale giovanile dei Leoni del Khorasan che in passato aveva frequentato la Esteghlal High School franco-afgana, scuola riservata al solito ai figli dei diplomatici, e che sognava un futuro brillante si è spento proprio mentre quel futuro lo rincorreva. Con la forza della disperazione.

Masomah Ali Zada: scappata dall'Afghanistan, ora a Tokyo con la squadra degli atleti rifugiati

Serie A Zanetti: "Non posso mentire ai tifosi, sarà un anno complicato" 10 MINUTI FA