Non ha aspettato un secondo: James Rodriguez, quando ha visto Ousmane Coulibaly accasciarsi a terra, gli è subito corso in soccorso. Attimi di terrore durante la partita tra Al Rayyan e Al Wakrah a causa dell'infarto che ha colpito improvvisamente il difensore della squadra ospite. Secondo Mukhtar Shabaan, il medico della squadra qatariota dell’Al Wakrah, l’aver sistemato correttamente la testa di Coulibaly in modo che potesse respirare, ha salvato la vita al giocatore.

Attimi di vera paura che hanno riportato la mente dei tifosi a quanto successo a Christian Eriksen durante gli Europei della scorsa estate. Una partita proficua quella di Rodriguez che porta a casa una doppietta, un assist e la soddisfazione di una vita salvata.

