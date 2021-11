Alzi la mano chi ha visto il gol realizzato da Tim Weah contro la Giamaica e non ha pensato subito a suo papà, George.

"Ah, il figlio di Weah!"

Non c'è niente da fare, anche per chi vuole in tutti i modi cercare di creare un distacco, lasciar perdere i paragoni, evitare scomode e sempre sbagliate "sovrapposizioni", la somiglianza è sotto gli occhi: stazza imponente, ma piede aggraziato, e quelle movenze con cui George ha fatto innamorare i suoi tifosi, soprattuto quelli del Milan.

"Il figlio del Pallone d'Oro, George Weah. Sua madre è giamaicana. Signori, Tim Weah!": così è stato annunciato il ragazzo classe 2000 in quel di Kingston.

E poi quel gol. Tim riceve palla, si appoggia a un compagno - saltando il primo avversario - e poi improvvisa una danza tra altri due che lo porta a segnare con il piede sinistro. Un gol molto bello, il suo secondo in Nazionale dopo quello realizzato in amichevole il 29 maggio 2018, alla tenera età di 18 anni, il primo ufficiale nelle qualificazioni per i Mondiali. Non decisivo, visto che il pareggio di Michael Antonio ha chiuso il risultato sull'1-1, ma un tassello da aggiungere in una carriera che comincia a diventare interessante.

Born in the USA

E allora scopriamo qualcosa in più sul buon Timothy: nato a Brooklyn da suo papà George (liberiano) e da mamma Clar (giamaicana) è venuto su calcisticamente negli Stati Uniti, a contatto con altri sport e stili che hanno contagiato la sua crescita.

Da un punto di vista personale è incredibile per me avere un padre, essere benedetto da un padre, che ha fatto ed ha realizzato così tanto. Ha alzato l’asticella, ma per me ha rappresentato solo una spinta in più. Sono sempre stato concentrato al 100% sul calcio" (Tim Weah a Goal)

Le sue prime esperienze calcistiche hanno già regalato a Tim un discreto palmares: in Francia - tra PSG e Lille - ha vinto due campionati, una Coppa nazionale, due supercoppe, una coppa di lega francese, oltre a un campionato scozzese, una Coppa di lega scozzese e una Coppa di Scozia con la maglia dei Celtic. Oltre a una Nations League difendendo i colori della sua Nazionale. Ma è soprattutto con il Lille che si è messo in luce, aiutando la squadra rossoblù a spezzare l'egemonia dei parigini, contribuendo con 5 gol in 37 partite, tra campionato e coppe.

“Ho detto a tutti che ci saremmo laureati campioni. Da quando gioco, ed è stato così anche al PSG e al Celtic, ho sempre avuto questa mentalità. Per quanto mi riguarda è sempre bello essere molto ambiziosi”.

Stile di gioco e posizione in campo

Tecnicamente dotato, è veloce e dà profondità alla sua squadra. Solitamente schierato da prima punta nel 4-2-3-1, si può anche alternare con gli esterni. Al Lille è sbocciato, o meglio sta ancora sbocciando: dopotutto la squadra rossoblù è ormai "settata" sullo scovare e valorizzare giovani di valore, vedi Leao, che poi spiccano il volo per altri lidi. Ecco se volessimo azzardare un paragone più reale di quello con papà George, potremmo trovarlo proprio nell'attuale centravanti del Milan, o al più con il napoletano Victor Osimhen. In questo caso, Weah potrebbe essere il classico lungagnone a cui affiancare un giocatore più prolifico. Parola di Fabio Fava, esperto di calcio internazionale di Eurosport.

Musica e affari

Ragazzo interessante a 360° questo Tim Weah: studia musica, si interessa di moda e investe nel mondo dello sport. Cresciuto con Marvin Gaye e Same Cooke, si rifugia spesso in sala di registrazione con uno dei suoi migliori amici, un produttore chiamato Fleetzy.

“A volte devi imparare a scappare e a sperimentare cose diverse. Io lo faccio con la musica e mi sento più felice. E’ un’atmosfera positiva che mi aiuta anche sul campo”.

Gli affari dicevamo: Tim Weah insieme ad altri talenti dello sport a stelle e strisce (Megan Rapinoe, Alex Morgan, Tyler Adams e Caden Clark), è entrato a far parte di STATSports in veste di investitore ed ambasciatore. Trattasi di una società che crea strumenti utilizzati da numerosi club e Nazionali che forniscono dati sulle prestazioni dei giocatori attraverso il GPS.

Tim ha ereditato la tecnica da papà, sì, ma la voglia di emergere è quella di mamma: di certo ciò che ha raccolto finora non gli basta, vuole di più e ha tutti i mezzi per poterlo ottenere.

