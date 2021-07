"Ho deciso di avviare un’attività - ha spiegato Rangnick alla Suddeutsche Zeitung. Fonderò una s.r.l. che si occuperà di consulenze calcistiche. Convincermi a lasciare quest’incarico sarà difficile, servirebbe una grande offerta". Ralf Rangnick, a 63 anni, potrebbe quindi aver terminato la carriera da allenatore. Anche se, nel ruolo di consulente, potrebbe ottenere carta bianca da qualche club.

La sua avventura con la Red Bull, di fatto, cominciò proprio così. Mateschitz lo chiamò per affidargli il Salisburgo, ma al termine della chiacchierata fu talmente colpito delle conoscenze e dalla filosofia di Rangnick da proporgli il ruolo di responsabile tecnico di tutte le squadre controllate dalla Red Bull. Da lì, Salisburgo e Lipsia hanno cominciato la propria scalata nel calcio che conta.

"Nelle ultime settimane mi hanno chiamato diversi allenatori di Paesi diversi, per capire il modello Lipsia, per questo mi sono convinto. Diventerò una sorta di mentore. Ed è un lavoro che di certo non mi renderà meno ferrato sulle conoscenze calcistiche". Il primo cliente è la Lokomotiv Mosca.

