History in the making. Rebecca Welch ha scritto la storia diventando la prima donna ad arbitrare una partita intera di calcio professionistica maschile nel match tra Port Vale e Harrogate (2-0). Una gara di League Two (la quarta divisione inglese) scivolata via senza problemi, con un solo cartellino giallo da parte della Welch, indirizzato a George Thomson (Harrogate).

Nel 2019 fu Stephanie Frappart ad aprire la via, dirigendo il match tra Liverpool e Chelsea nel match valido per la Supercoppa UEFA, ma questa è la prima volta che una donna è stata l'arbitro principale di una partita intera tra due squadre della Football League; nel 2010 Amy Fearn infatti arbitrò solo per 20 minuti una partita tra Coventry e Nottingham Forest dopo che il primo arbitro Tony Bates si infortunò.

Rebecca Welch Credit Foto Getty Images

Sono nervosa per ogni partita, non importa di che partita si tratti, che si tratti di una partita femminile in TV o di una partita locale, ho sempre le farfalle allo stomaco. Penso che sia una buona cosa perché se sono nervosa significa che ci tengo. Ma non mi avvicinerò in modo diverso a nessuna partita

Welch ha iniziato ad arbitrare nel 2010 ma non ha rinunciato al suo lavoro quotidiano, nell'Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale, fino al 2019. È stata a lungo fissa nella Super League femminile ed è certificata UEFA, il che significa che può arbitrare partite internazionali. Al prossimo appuntamento con la storia, allora.

