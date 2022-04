Alberto Valentim, anni 47. A molti di voi questo nome non dirà molto, ma se aggiungiamo che si tratta di un ex calciatore brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Udinese e Siena, forse vi dirà di più. In Serie A ha accumulato quasi 200 partite (con 4 gol) prima di fare ritorno in Brasile, dove ha chiuso la carriera nell'Atlético Paranaense. Il protagonista della nostra storia è proprio lui, dopo l'esonero proprio subìto dall'Atlético Paranaense dopo appena una giornata di campionato: e purtroppo non è la prima volta, visto che anche lo scorso anno gli era successa la stessa cosa però con il Cuiabá. Non certo una storia fortunata la sua.

Non è bastato ad Alberto il successo nella Copa Sudamericana, vinta a fine novembre, oltre al raggiungimento della finale di Coppa del Brasile persa contro l'Atletico Mineiro. Fatale è stata infatti la sconfitta per 4-0 subita per mano del San Paolo alla prima giornata di campionato, che si somma all'eliminazione dal Campeonato Paranaense e alla falsa partenza in Copa Libertadores.

Questa volta dunque, l'esonero alla prima di campionato è dovuto ai risultati: l'anno scorso invece al Cuiabá fu galeotta una presunta sua relazione con la moglie del presidente del club, smentita poi categoricamente dallo stesso allenatore. Chissà se la prossima stagione sarà quella buona per lui.

