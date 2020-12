La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per Robinho, ex attaccante del Milan, per uno stupro di gruppo risalente al 2013, quando il brasiliano classe 1984 era ancora in forza club rossonero. Confermata dunque la sentenza di primo grado; il caso era peraltro riesploso dopo la pubblicazione di scottanti intercettazioi ad aggravare la già precaria posizione del calciatore, protagonista in campo della cavalcata verso l'ultimo scudetto del "Diavolo".