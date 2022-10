Calcio

Calcio, Roma: Francesco Totti continua ad incantare, assist e magie nel Calcio a 8

Nella vittoria per 6-3 della sua Totti Soccer Weese contro Casalotti, il Pupone è stato come al solito protagonista. Un assist al bacio per l’ex Bologna Davide Moscardelli e tante altre giocate di qualità. Video: Lega Calcio a 8

00:00:51, 2 ore fa