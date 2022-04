Anche a 45 anni la classe resta invariata. Francesco Totti è uno spettacolo per gli occhi anche se dal Calcio a 11 è passato a quello a 8. Nell'ultima giornata di campionato, la Totti Sporting Club ha potuto beneficiare delle giocate del Pupone che, grazie alla sua stoffa innata, ha agguantato un difficile pareggio partendo da uno svantaggio di 6-2. Quatto reti, tutte meravigliose, che hanno immediatamente fatto il giro del web:

I primi due gol della Totti Sporting Club sono firmati da un altro ex bomber di A: Davide Moscardelli. Ma non è l’unico. In squadra dell’ex capitano della Roma presenti anche Emanuele Calaiò e Massimo Bonanni.

