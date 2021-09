Alcune volte è capitato di vederli sfrecciare sul prato verde in qualche rocambolesca invasione di campo. In Romania, invece, sono diventati gli ospiti d’onore di tutti i match di Serie A della stagione. Parliamo dei cuccioli randagi, provenienti dal canile pubblico di Brănești, che prima di ogni partita scenderanno in campo in braccio ai calciatori.

L’iniziativa -Fill the gap in your life (Riempi il vuoto nella tua vita) – mira a dare visibilità a questi cani in cerca di una famiglia che, tramite un foulard al collo con su scritto il proprio nome, potranno essere scelti direttamente allo stadio o addirittura dalla tv. Nel caso in cui scoccasse il colpo di fulmine per uno dei cuccioli basterà mettersi in contatto con la struttura e iniziare l’iter per l’adozione.

Il protocollo stipulato dalla Federcalcio rumena prevede anche che durante i 90 minuti della partita sugli spalti vengano vietati petardi e fumogeni. Si tratta di un progetto importante per un Paese che per decenni ha gestito il randagismo con soluzioni drastiche che hanno scatenato spesso le reazioni di ambientalisti e animalisti su scala mondiale.

