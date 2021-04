Secondo quello che riporta il quotidiano Sport Express, che riprende un post su Twitter del giornalista romeno Emanuel Rosu, il Cd Industria Galda de Jos, club della terza divisione romena (la nostra serie C), ha sbagliato vittima per organizzare il proprio pesce d'aprile. La dirigenza della società si è messa d’accordo con la testata Alba Sport per fare uno scherzo al tecnico, Stefan Fogorosi, con un finto articolo nel quale si parlava del suo esonero dopo tre sconfitte di fila dal suo arrivo.

L’allenatore si era appena seduto in panchina con il compito di risollevare le sorti di una squadra ultima in campionato, ma nessuno tra i dirigenti aveva calcolato le conseguenze di questo scherzo. Pur essendo stato avvisato che si trattasse di una burla, Fogorosi si è sentito offeso e ha deciso di dimettersi. Sui social alcuni lo hanno difeso, mentre altri sono rimasti perplessi. Sta di fatto che ora il Cd Industria Galda de Jos avrà bisogno di un nuovo allenatore.

