In occasione della 17a giornata di Premjer Liga russa, lo Zenit San Pietroburgo – impegnato nella sfida al Rostov (terminata 2-2) – è sceso in campo con in braccio dei cuccioli di cane. Il motivo, ovviamente, ha risvolti benefici: sensibilizzare all’adozione degli animali abbandonati.

Ad

Tutti questi cani, infatti, sono in cerca di una casa e di una famiglia. Questa iniziativa è sulla scia di quanto fatto dalla Serie A rumena che in occasione della prima giornata di campionato aveva dato la stessa possibilità ai cuccioli randagi, provenienti dal canile pubblico di Brănești, in occasione dell’evento Fill the gap in your life.

Serie A Roma-Inter, Francesco Totti torna in tribuna dopo due anni 2 ORE FA

Un cane entra e ruba la palla: l’invasione di campo è da ridere

Serie A Dove sono finiti gli Eroi del Triplete dell'Inter 2010? 3 ORE FA