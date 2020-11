Per anni ha incantato le platee di mezza Europa a suon di gol e trofei. Una settimana fa ha spaventato tutti con un incidente da cui è uscito con un trauma cranico. Ora, Samuel Eto'o torna a far parlare di sè con una notizia che avrebbe del clamoroso. L'ex attaccante dell'Inter, che compirà 40 anni a marzo, potrebbe tornare al calcio giocato a 14 mesi dall'annuncio del ritiro. Lo ha rivelato il presidente del Racing Murcia, club di terza divisione spagnola, in un'intervista alla frequenza Radio Marca in cui spiega come arrivare al bomber camerunese.