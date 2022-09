Giocare di mattina, o nelle ore centrali della giornata, quelle più calde, per ridurre le spese necessarie per l'illuminazione e il riscaldamento. Potrebbe essere questa la linea di principio che trasformerà i calendari della Serie C nei mesi invernali, in modo da permettere alle società di risparmiare sul pesantissimo caro-bollette per la chiusura dei gasdotti russi.

La proposta arriva direttamente da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro e vicepresidente della FIGC, che ne ha parlato durante la partita fra Potenza e Foggia allo stadio Viviani. I posticipi serali verrebbero aboliti e alcune partite potrebbero essere spostate addirittura in orari precedenti al classico lunch-match di mezzogiorno. La programmazione televisiva verrebbe completamente rivista, ma si tratterebbe del male minore rispetto a costi che rischiano di rivelarsi eccessivi per i club, specialmente dopo la crisi derivante dai due anni di pandemia a pubblico ridotto o azzerato.

"In pieno inverno, le gare di Serie C potrebbero essere anticipate a orari mattutini - ha dichiarato Ghirelli -. Questa ipotesi sarà discussa nel prossimo consiglio di Lega. Il costo dell'energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di vanificare le politiche di contenimento dei costi. La Lega di Serie C rappresenta il calcio del territorio, il calcio sociale, e, come sa anche il premier Draghi, siamo un settore produttivo. Occorre intervenire subito e dare ai club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi, previsti o che saranno varati".

