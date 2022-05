Fabio Franzò, infermiere di occupazione, arbitro di passione si può dire abbia salvato la vita al giovane Kapustins. Durante l’incontro tra Casertana e Rotonda, che ha avuto luogo nel weekend, il classe 2002, portiere degli ospiti è caduto a terra dopo uno scontro con l’attaccante avversario. L’impatto è avvenuto quando al 67esimo Kapustins è andato in uscita in bassa area e da subito la situazione è sembrata molto seria.

Dopo essere caduto a terra il giovane ha subito perso conoscenza. Immediatamente il compagno di squadra De Foglio gli ha estratto la lingua e l’aiuto dell’infermiere di Siracusa non è tardato ad arrivare. Franzò senza esitare ha iniziato il massaggio cardiaco notando che Kapustins non respirava.

Immediato anche l’intervento dello staff medico che si è subito accertato che non si trattasse di un arresto cardiaco. Franzò nel frattempo con cannula orofaringea e pallone autoespandibile ha fatto sì che il giovane tornasse a respirare. Il ragazzo ha ripreso conoscenza dopo qualche minuto ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Un gesto istintivo quello di Franzò che non ha esitato nell’aiutare il giovane portiere, conscio anche del pericolo della situazione. Durante la trasmissione Zona Rossoblù”, l’infermiere ha avuto modo di spiegare meglio quanto successo: "Lavoro in sala operatoria e sono abituato a questi episodi. - dice - Vedendo che non riprendeva conoscenza ho temuto il peggio e ho cominciato le manovre di rianimazione. L’istinto di sanitario mi porta a mettermi subito al servizio delle persone che stanno male. Non è stato soltanto merito mio, tutti hanno dato un contributo fondamentale: è proprio vero, l’unione fa la forza”

Ha poi concluso: "Non so se ci sia stato effettivamente l’arresto cardiaco, ma su quello respiratorio non ho dubbi e ha rischiato tantissimo. La fortuna è che fossi un infermiere, ma devo dire che ci sono tanti medici tra i direttori di gara e non ho dubbi che chiunque al posto mio si sarebbe comportato allo stesso modo”

