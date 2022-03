guerra non si placa, continua il suo percorso terribile tra notizie che si susseguono senza sosta. Tra le granate, ospedali ridotti in cenere e il mondo dello Sport cerca di alzare un Andriy Shevchenko che, ai microfoni di Sky Sport, ha confessato: Lanon si placa, continua il suo percorso terribile tra notizie che si susseguono senza sosta. Tra le granate, ospedali ridotti in cenere e il numero di morti che cresce sempre più, ilcerca di alzare un muro contro questo conflitto devastante; tante le iniziative da parte di Club e atleti singoli che cercano di dare il proprio supporto ad una situazione che sembra più grande di tutti noi. Tra questi, non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanzache, ai microfoni di, ha confessato:

"La mia famiglia è ancora in Ucraina. Sto cercando di capire come sta mia mamma, perché ultimamente non è stata bene. Sto pensando di portarla via da Kiev. Uno dei miei amici in Inghilterra ha dato disponibilità di accogliere 150 bambini e mamma. Sono disposto a ospitare qualche famiglia a casa mia. Stiamo raccogliendo soldi per mandare medicine in Ucraina. Tanti giocatori ucraini stanno facendo iniziative".

L'INIZIATIVA 'PLAY YOUR PART'

"Con l'iniziativa Play Your Part l'obiettivo è raccogliere soldi e aiutare donne e bambini che stanno scappando dalla guerra. L'altro obiettivo è aiutare quelli che sono rimasti in Ucraina: ci sono tante città in cui manca cibo, acqua, medicinali. Io sono sempre in contatto con gli ospedali pediatrici. La situazione è molto difficile. Vogliamo aiutare il più velocemente possibile le persone rimaste in Ucraina e quelle che stanno scappando. Voglio ringraziare il popolo italiano per tutto quello che sta facendo per il mio paese.

Un altro obiettivo è parlare di quello che sta succedendo. Gli ucraini hanno bisogno di sapere di non essere abbandonati, di sapere che il mondo è vicino a loro. Il mio popolo sta difendendo i suoi diritti, la sua scelta di essere libero. Stiamo difendendo la nostra patria e la nostra casa".

GLI SPORTIVI ARRUOLATI IN GUERRA

"Conosco tanti che hanno scelto di arruolarsi per combattere. Ognuno ha scelto la sua postazione di combattimento. Io ho scelto un'altra strada per cercare di aiutare il mio paese: parlare il più possibile, cercare di ottenere aiuti e fondi, parlare dei rifugiati. Questa è la mia postazione di combattimento in questo momento".

IL MESSAGGIO

"Un messaggio per le persone russe: tutti quelli che sono contro la guerra, andate fuori, parlate ad alta voce. Cercate di fermare questa guerra. Fate di tutto per trovare la pace. Ci sono persone, bambini che stanno morendo senza un senso".

Klitschko: "Guerra in Ucraina senza senso, porterà solo distruzione"

