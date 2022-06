La federazione calcistica del Camerun ha convocato 44 giocatori di otto diversi club per un’udienza il prossimo mese su presunte false comunicazioni a proposito dell’età e dell’identità degli stessi. I calciatori dovranno essere accompagnati dai presidenti di club per un’indagine che si terrà di persona dal prossimo 4 all’8 luglio. La comunicazione arriva direttamente dalla federazione. I calciatori in questione sono tutti sono sospettati di aver fornito “falsi documenti (di aver mentito sull’età e/o sull’identità) e complicità”.

Le parti interessate sono invitate a comparire, assistite o meno dal loro difensore, per la loro udienza” si legge ulteriormente nel comunicato ufficiale, affermando che coloro che non si dovessero presentare andrebbero incontro a pesanti conseguenze.

Non è una novità per i Paesi africani questo tipo di accuse. Anzi, nei tornei giovanili queste accuse di imbroglio vengono fatte piuttosto regolarmente, con le nazioni poi vincitrici a livello junior che sono state spesso messe sotto la lente d’ingrandimento per successi ritenuti offuscati proprio per aver schierato dei giocatori ritenuti, in più di un’occasione, maggiorenni. Da questo punto di vista, allora, la scelta del Camerun di portare in udienza 44 giocatori si attesta come uno sforzo piuttosto raro per l’Africa.

Il presidente della federazione camerunese Samuel Eto’o, ex attaccante di Camerun, Barcellona e Inter, ha promesso una riforma calcistica nel Paese centrafricano quando è stato eletto a dicembre e da questo punto di vista questa si presenta già come un’inversione di tendenza piuttosto interessante.

