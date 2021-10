Non è necessaria nemmeno la traduzione, gli insulti sessisti ricevuti dalla numero 9 dell'Osasuna femminile B Karolina Sarasua fanno davvero rabbrividire. E per fortuna, dopo il match contro l'SD Nueva Montaña - quello in cui la calciatrice è stata bersaglio di questo turbinio di parole, la denuncia della stessa Karolina è riuscita a diventare virale. Trascritta ogni singola parola su un foglio di carta, poi il tweet che ha fatto il giro del mondo e un nuovo collettivo abbraccio intorno al movimento calcistico femminile. "Grazie mille a tutti per il supporto, spero che questo tipo di insulti finisca il prima possibile perché non auguro a nessuno tutto quello che abbiamo vissuto", così la calciatrice nelle ultime ore sui propri canali social.

Spero che questo tipo di insulti finisca il prima possibile, non auguro a nessuno tutto quello che abbiamo vissuto

