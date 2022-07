Arabia Saudita a fare da palcoscenico alla Supercoppa Italiana. La Lega Calcio ha ufficializzato che l'edizione 2022 della Supercoppa si terrà allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, la stessa arena che aveva ospitato il match tra Juventus e Lazio il 22 dicembre 2019 ( Per la terza volta negli ultimi cinque anni, sarà l'a fare da palcoscenico allaa. La Lega Calcio ha ufficializzato che l'edizione 2022 dellasi terrà allo stadio dell'Università Re Sa'ud di, la stessa arena che aveva ospitato il match tra Juventus e Lazio il 22 dicembre 2019 ( vinsero i biancocelesti per 3-1, ndr ).

"La gara per l'aggiudicazione della Supercoppa di Lega 2022/23, denominata ufficialmente EA Sports Supercup, 35esima edizione del trofeo, si disputerà il 18 gennaio 2023 - si legge nel comunicato ufficiale -. L'orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con gli organizzatori locali".

Ad

Una panoramica dello stadio di Riad prima della partita di Supercoppa 2019 tra Juventus e Lazio Credit Foto Getty Images

Calciomercato Maldini e Massara rinnovano col Milan: accordo fino al 2024 15 ORE FA

La Supercoppa trasloca all'estero per la nona volta nelle ultime 14 edizioni, un trend cominciato nel 2009 con lo sfida tra Inter e Lazio organizzata a Pechino. La Cina ha ospitato il trofeo in quattro occasioni tra Pechino e Shanghai, Doha è stata protagonista per due volte tra il 2014 e il 2016, mentre l'Arabia Saudita in tre con Gedda e Riad.

pandemia di coronavirus. Nel 2021, Juventus e Napoli giocarono al Mapei Stadium di Reggio Emilia a porte chiuse. Lo scorso gennaio, invece, Le ultime due edizioni si erano tenute in Italia a causa della. Nel 2021, Juventus e Napoli giocarono al Mapei Stadium di Reggio Emilia a porte chiuse. Lo scorso gennaio, invece, Inter e Juventus si sfidarono a San Siro di fronte a 30.000 spettatori, con limitazioni per l'ondata della variante omicron.

Inter-Lukaku, arrivi a confronto: 2019 vs 2022

Serie A Anticipi e posticipi dalla 1ª alla 5ª, Juve e Napoli in campo il 15 agosto 19 ORE FA