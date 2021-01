Calcio

Calcio, Supercoppa Spagna, Zidane: "Non è un fallimento, non possiamo vincere sempre"

SPAGNA - Dopo 12 tentativi l'Athletic Bilbao riesce a vincere contro il Real Madrid e lo proietta in finale contro il Barcellona, un remake della finale di Supercoppa 2015. "Ci abbiamo provato. Sì, non siamo partiti bene, ma è tutto, andiamo avanti", ha detto Zidane dopo la partita. "Quando le cose vanno bene dobbiamo continuare a lavorare, quindi faremo la stessa cosa ora, non perdiamo la testa".

