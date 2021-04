Ai microfoni dell'agenzia Reuters, il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha confermato. "La SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà". Titoli di coda per la Superlega, di già, dunque... Progetto abortito a poche ora dal manifesto programmatico.

