Juventus, Real Madrid e Barcellona. Dopo una snervante campagna di diffamazione vicendevole tra UEFA e club "dissidenti", siamo entrati da tempo nella fase dei tribunali. L'ultima pedina è stata mossa proprio dai tre club, che hanno percorso la strada di un'azione legale contro FIFA e UEFA. Come riporta il Financial Times, le tre società hanno portato al cospetto della Corte di giustizia europea l'accusa di "abuso di posizione dominante" da parte dell'organo che gestisce il calcio nel vecchio continente. In precedenza il caso era passato dal Tribunale di Madrid. Tra frecciatine pubbliche e sottese proposte di rilancio , la Superlega continua a pianificare sottotraccia un futuro diverso per il calcio. Al timone sono rimaste solo tre società:

Secondo i file depositati al tribunale, i club denunciano un abuso della posizione monopolistica di UEFA e FIFA: secondo Juve, Real e Barça, andrebbero riesaminati e rivalutati gli statuti che permettono a questi organi di regolare i club e di trarre profitto dai tornei come la Champions League. Il Financial Times riporta il pensiero in seno ai tre club: "Contrariamente ad altri mercati della concorrenza sportiva, la Uefa e la Fifa mantengono e difendono ferocemente una posizione monopolistica nel calcio europeo che va contro il diritto della concorrenza, nonostante gli sforzi di altri operatori per accedere al mercato".

La battaglia per l'allocazione di potere e per ridisegnare il sistema calcio è ancora lontana da una conclusione, dopo che persino il Governo italiano si era costituito in giudizio contro la Superlega . Dopo il rinvio del caso dal Tribunale di Madrid, si apre un nuovo fascicolo sul versante europeo.

