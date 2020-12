Non c'è limite alla vergogna. Si sono tenuti oggi, 12 dicembre, i funerali di Paolo Rossi , indimenticabile campione del mondo scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì all'età di 64 anni. Mentre era in corso la cerimonia presso il Duomo di Vicenza, c'è stato un furto di gioielli nell'abitazione di Paolo Rossi a Bucine in provincia di Arezzo.

Al termine della cerimonia è stata avvisata la moglie Federica, comunicandole il furto avvenuto in casa. Per fortuna, non sono stati rubati i cimeli della carriera del giocatore, perché erano già stati ritirati dalla famiglia. Si apprende dall'Ansa che tra gli oggetti scomparsi ci sarebbe anche l'orologio di Paolo Rossi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per le verifiche del caso e per cominciare ufficialmente le indagini.