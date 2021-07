Grandissima paura, nella notte, per Hirving Lozano, rimastoal 15' della sfida tra Messico e Trinidad&Tobago, valida per la Gold Cup. L'attaccante del Napoli, ferito ad un occhio, ha perso immediatamente conoscenza, restando svenuto a terra per qualche minuto prima del provvidenziale ingresso dei sanitari. Immagini che hanno risvegliato i fantasmi della vicenda Eriksen nel cuore di tutti i supporters azzurri e non.