Alcune volte le decisioni arbitrali non mettono tutti d'accordo, è anche il bello dello sport. Delle volte però si sfocia nella follia collettiva, proprio come è accaduto in Brasile al termine di Gremio-Palmeiras. All'Arena do Grêmio, la squadra di casa ha perso 3-1 complicando la propria posizione in classifica che, attualmente, li vede fermi al penultimo posto.

L’accaduto ha dell’assurdo: dopo il triplice fischio dell'arbitro i tifosi del Gremio hanno invaso il terreno di gioco per distruggere il box dove è posizionata la VAR. Il motivo, assolutamente inconsistente, è l’annullamento della rete del possibile pareggio per 2-2 per una posizione di fuorigioco.

Poi in pieno recupero è arrivato il doppio vantaggio del Palmeiras, secondo in classifica, che ha fatto riversare gli atti di vandalismo – fino a quel momento ‘solo’ sugli spalti – anche in campo. Addirittura, Raphael Veiga, centrocampista del Palmeiras, mentre stava rilasciando un'intervista a bordocampo ha dovuto lasciare il rettangolo verde per evitare l’assalto dei ‘supporter’ avversari.

Sicuramente seguiranno pesanti sanzioni al club che già naviga in cattive acque nel Brasilerao.

