Calcio

Calcio, Top 10: i gol più belli del campionato svedese 2021

SVEZIA - Il 4 dicembre è andato in archivio il campionato svedese - l'Allsvenskan - 2021: il Malmoe grazie al pareggio per 0-0 contro l'Halmstad, terzultimo in classifica, ma il punto conquistato basta per la vittoria del campionato. Ecco i gol più belli realizzati in questa annata.

00:03:57, un' ora fa