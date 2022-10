Davide Gavazzi non ce l'ha fatta. È morto in data 20 ottobre il portiere della squadra dilettantistica della Montagna Pistoiese che ha accusato un arresto cardiaco, durante il riscaldamento, prima della partita contro la Cintolese, valevole per la Coppa Toscana. Il portiere 28enne è stato immediatamente trasportato all'Ospedale fiorentino di Careggi, anche se in condizioni gravissime, dopo che gli era stato praticato un massaggio cardiaco in campo. Era stato infatti chiamato anche l'elisoccorso, atterrato in campo, che l'ha trasportato più velocemente in Ospedale, dove il ragazzo è stato poi ricoverato in terapia intensiva. Il giorno dopo, purtroppo, il ragazzo della squadra toscana è spirato.

I ragazzi stavano effettuando il riscaldamento pre partita. Abbiamo visto Davide impegnato nei classici esercizi e poi con il pallone. All’improvviso si è accasciato a terra. Un momento prima era sorridente, in un attimo è crollato. Abbiamo allertato subito i soccorsi, mentre gli è stato praticato il massaggio cardiaco. [Alessandro Petrolini, dirigente della Montagna Pistoiese alla Nazione]

