L'aereo stava trasportando i 4 giocatori e il presidente verso Goiânia, dove il Palmas avrebbe affrontato il Vila Nova in Copa Verde . Ovviamente, il Vila Nova - vista la tragedia - ha comunicato sui propri canali social che la partita di lunedì 25 verrà rinviata in seguito all'incidente.

Il Palmas Futebol e Regatas comunica che intorno alle 8:15 di questa domenica 24, c'è stato un incidente aereo che ha coinvolto il presidente del club Lucas Meira, mentre stava decollando per Goiânia, per la partita tra Vila Nova e Palmas di lunedì 25, valido per la Copa Verde. L'aereo su cui si trovava il presidente Lucas Meira, con il Comandante Wagner, e gli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, è decollato e si è schiantato sulla pista dell'Associazione dell'aviazione Tocantins. Ci dispiace informarvi che non ci sono sopravvissuti. In questo momento di dolore e sgomento, il club chiede le preghiere di tutti per i parenti ai quali fornirà il necessario supporto. Torneremo a parlare quando sarà opportuno. [Comunicato del Palmas Futebol]