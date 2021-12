Calcio egiziano in lutto dopo un fatto molto triste che si è verificato in un match di seconda divisione: l’allenatore dell’Al-Majd Al-Iskandari, Adham Al-Selehdar, è stato vittima di un infarto nella gara contro l’Al Zarka di giovedì sera. La partita era bloccata sullo 0-0 e al 92’, quando la sua squadra ha segnato il gol del vantaggio, purtroppo il cuore dell’allenatore non ha retto l’emozione: l’uomo purtroppo ha perso la vita.

Sebbene i medici siano accorsi ad assisterlo il più rapidamente possibile e sia stato trasferito rapidamente all'ospedale più vicino, non hanno potuto fare nulla per lui. "È morto prima di raggiungere l'ospedale", hanno detto i dirigenti del club Al-Majd.

Successivamente, attraverso un comunicato diffuso sui social network, la squadra con sede nella regione di Ismailia, ha decretato tre giorni di lutto in memoria dell'allenatore deceduto.

