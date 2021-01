Tragedia in Francia, ancora un lutto nel mondo del calcio. Ad appena trenta anni è morto Christopher Maboulou, ex calciatore di Bastia, Nancy e Chateauroux. Un arresto cardiaco ha portato via il calciatore mentre stava giocando in campo insieme ad alcuni amici. Ad annunciarlo è stato proprio il Bastia, la squadra con cui ha giocato dal 2014 al 2016: “Lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”.