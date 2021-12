Una bruttissima notizia per il calcio piemontese e per il calcio in generale: Adrien Sandjo, calciatore di 18 anni colto da un malore in quel di Torino, non ce l'ha fatta. I medici delle Molinette hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Sandjo poco prima dello scoppio della pandemia aveva esordito in Eccellenza, segnando il gol del definitivo 4-2.

Di proprietà del Bacogalupo, in questa stagione giocava in prestito al Cit Turin e durante il ritiro con la rappresentativa Under 19 - la selezione piemontese dei migliori giocatori dilettanti di quella fascia di età - è stato colpito da un arresto cardiaco in campo. I suoi compagni, come accadde a Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia, lo hanno circondato per proteggerlo.

Dopo un primo soccorso sul posto, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Molinette in gravi condizioni.

E' un giorno triste per tutti gli sportivi.

