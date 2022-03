Un malore improvviso. Pietrosanti, portiere di 15 anni, delle giovanili del Priverno - in provincia di Latina - è morto per un arresto cardiaco mentre si allenava con i suoi compagni in vista della prossima gara del loro campionato contro l'Aurora Vodice Sabaudia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, secondo le testimonianze di alcuni dei prosenti, il ragazzino sembrava già molto stanco, ma voleva assolutamente rimanere in campo pensando fosse solo un po' affaticato. Poi però si è accasciato a terra privo di sensi. Sono stati immediati i soccorsi dei presenti con il massaggio cardiaco e la chiamata dell'ambulanza.

Una volta arrivata l'ambulanza, è stato effettuato un tentativo di rianimazione anche col defibrillatore. È arrivato anche un elicottero del 118, ma è stato tutto inutile per il povero Matteo. All'allenamento erano presenti alcuni genitori dei compagni di squadra del portiere, che frequentava il secondo anno delle scuole superiori. La Procura di Latina ha aperto un'indagine sull'accaduto ed è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

Purtroppo il campo sportivo di Priverno aveva già visto una tragedia simile. Nel 2010, il 19enne Lorenzo Giannandrea era crollato a terra mentre era in campo per una partita di un torneo. Fu trasportato con urgenza all'ospedale di Terracina, ma anche per lui non ci fu nulla da fare.

