Quella dei Rodman sembra una vera dinastia. Le imprese con i Detroit Pistons e i Chicago Bulls di Dennis le conosciamo tutti, 5 titoli NBA sempre da protagonista. Sta cercando di seguire le orme del padre (quelle sul campo) anche il figlio Dennis Junior , che veste la casacca della Washington University. Adesso alla lista si è aggiunta un’altra Rodman: si tratta della figlia Trinity che è stata la seconda scelta del NWSL College Draft 2021 . La classe 2001 è finita nel mirino dei Washington Spirit , squadra della stessa città del suo attuale club, ovvero i Washington State Cougars al College, dove però a causa del coronavirus non è mai riuscita a scendere in campo in gare ufficiali.

"E' incredibile essere la scelta numero due di una squadra straordinaria come il Washington Spirit – ha dichiarato ad Espn -. L'allenatore (Richie Burke, ndr) è fantastico. Gli ho parlato un paio di volte. So che è un allenatore duro, ma sono così entusiasta di essere la sua giocatrice e imparare e migliorare grazie ai suoi consigli. Mio padre era un atleta straordinario e ho avuto quei geni da lui, ma io sono entusiasta di essere conosciuta come Trinity Rodman e non solo come la figlia di Rodman. Sono entusiasta di creare la mia strada e migliorare durante questo viaggio".