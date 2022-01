Una vera tragedia ha colpito il calcio turco. Ahmet Calik, difensore 27enne del Konyaspor, è deceduto in un incidente stradale. Un avvenimento davvero sconvolgente per il club dato che il ragazzo era sceso in campo solo pochi giorni fa (il 9 gennaio), nella sconfitta per 1-0 contro il Sivasspor. Calik ha perso il controllo della sua vettura, che si è ribaltata ed è finita fuori strada per cause ancora da accertare. A nulla sono serviti gli interventi dei soccorsi.

Ad

Un fulmine a ciel sereno per il Konyaspor, rivelazione della stagione di Süper Lig visto che occupano il secondo posto della classifica, piazzamento che garantirebbe la qualificazione ai preliminari di Champions League. Il calciatore si era trasferito la scorsa stagione dopo una lunga militanza nel Galatasaray (4 stagioni) e cinque stagioni al Genclerbirligi Ankara. Con la nazionale turca aveva totalizzato 8 presenze e una rete ed aveva preso parte agli Europei del 2016.

Serie A Pagellone 21ª: l’Inter guida, Milan in scia con Theo, Viola male UN' ORA FA

Riposa in pace Ahmet.

Coppa d'Africa Day2, i 3 spunti: Diawara e Masina punti fermi; Benyu, che storia! 2 ORE FA