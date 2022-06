Il calcio riprende nonostante la guerra: in Ucraina il campionato di calcio ripartirà nella stagione 2022/23 e la data dovrebbe essere il 20 agosto. E' Andriy Pavelko, il presidente della federazione calcistica ucraina, a svelarlo all'Associated Press, dopo i colloqui con Zelenskyy e i vertici della FIFA e della UEFA sulla ricerca di un modo sicuro per giocare le partite maschili e femminili in casa. "Ho parlato con il nostro presidente, Volodymyr Zelenskyy, di quanto sia importante il calcio per distrarre le persone. Il calcio può aiutarci a pensare al futuro. Inizieremo ad agosto, la decisione è stata presa con il presidente dell'Ucraina".

Il campionato di calcio si è fermato lo scorso 24 febbraio, giorno che sancì la conclusione della stagione 2021/22. Un campionato che non ha avuto nessun vincitore, nonostante in testa alla classifica ci fosse lo Shakhtar di Roberto De Zerbi.

Ritiri a metà luglio

Secondo le ultime news, le squadre inizieranno i ritiri verso metà luglio, con il prossimo campionato che dovrebbe ricominciare, per l'appunto, il 20 agosto 2022. Le partite dovrebbero giocarsi tra l'ovest dell'Ucraina e la Polonia. Rimane l'incognita sulla presenza dei giocatori stranieri, poiché non sarà facile trattenerli nel caso il conflitto fosse ancora in corso.

Petrakov (ct Ucraina): "Noi fortunati mentre altri non lo sono"

