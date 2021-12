Il format è ancora in cantiere ma il vice-presidente Uefa, Zbigniew Boniek non ha dubbi: dalla prossima edizione la Nations League cambia format e le selezioni europee saranno affiancate da Brasile, Argentina e probabilmente da altri team tra i dieci della Conmebol.

“Questa è l'ultima Uefa Nations con questo format - dice in un’intervista al meczyki.pl - Abbiamo avuto un meeting con la Conmebol e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c'è troppo margine di manovra”

Saranno le 6 migliori squadre sudamericane, partendo da Brasile e Argentina, a garantirsi l'accesso alla Lega A. Le 4 rimanenti invece potrebbero unirsi alla Lega B. Primo appuntamento il 1 giugno a Londra per la sfida Italia - Argentina.

