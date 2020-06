Il Trabzonspor, primo in classifica nel campionato di Turchia, è stato punito dalla UEFA per aver violato il FFP

In testa al campionato turco in compagnia del Basaksehir e in vista della ripresa fissata per il 12 giugno, il Trabzonspor deve fare i conti con una brutta notizia che arriva da Nyon. L'Uefa, infatti, ha sanzionato il club turco con l'esclusione di un anno dalle competizioni europee per non aver provveduto all'equilibrio finanziario del bilancio del 2019, violando così le regole del fair play finanziario. In particolare il Trabzonspor non avrebbe rispettato l'accordo concluso con la stessa Uefa nel 2016.

Serie A Lukaku contro il razzismo: "Noi messi con le spalle al muro per il colore della pelle" DA 38 MINUTI

Bundesliga Andre Silva salva l'Eintracht: al Francoforte lo scontro diretto, lo 0-3 mette il Werder nei guai DA 39 MINUTI