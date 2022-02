Adesso è ufficiale: l'Italia si candida a ospitare l'Europeo del 2032. La FIGC ha infatti presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione d'interesse per l’organizzazione della competizione continentale, il primo passo ufficiale per partecipare al bando imposto dalla UEFA e con scadenza al prossimo 23 marzo. Il programma cronologico della UEFA prevede poi la presentazione del progetto di candidatura entro il 12 aprile 2023, con la decisione definitiva del Comitato esecutivo nel settembre 2023.

In passato, in Italia, si era chiacchierato di una candidatura anche per l’edizione del 2028, ma evidentemente si è voluto avere più tempo, anche perché la Federcalcio vuole così sollecitare e programmare l’ammodernamento del nostro quadro impiantistico attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti. Una scelta che di certo può far crescere le nostre possibilità di vittoria.

Italia campione d'Europa Credit Foto Getty Images

L'Italia ha già ospitato l'Europeo di calcio in due edizioni: nel 1968 (la famosa edizione vinta dagli Azzurri anche grazie alla monetina in semifinale con l’URSS) e nel 1980, oltre alle quattro gare dell’ultima edizione itinerante tra cui la cerimonia inaugurale all'Olimpico. Dal punto di vista del 2032 non ancora note le candidate che sfideranno l’Italia. Quel che si sa già invece è la candidatura congiunta di Regno Unito e Irlanda per l’edizione del 2028: forse, anche questa, una scelta ponderata. Gli stadi inglesi, infatti, sono sempre un avversario piuttosto complicato da battere.

