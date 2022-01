piccola grande speranza: la storia è quella di Brian Wojdyla a cui, quattro anni fa, è stato diagnosticato un tumore maligno del sistema nervoso centrale che gli ha comportato la perdita dell'udito e problemi di equilibrio. Il ragazzo dovrebbe sottoporsi ad una terapia in Spagna e i costi sono molto elevati per la famiglia. Per questo, grazie al fratello di Brian, Dylan Wojdyla che gioca nel Breno (squadra che milita in Serie D), la squadra ha aperto una significativa raccolta fondi supportare i costi ( L'ora più buia, ma anche nell'oscurità più terribile sembra accendersi una: la storia è quella dia cui, quattro anni fa, è stato diagnosticato unche gli ha comportato la. Il ragazzo dovrebbe sottoporsi ad unain Spagna eper la famiglia. Per questo, grazie al fratello di Brian,che gioca nel(squadra che milita in Serie D), la squadra ha aperto una significativasupportare i costi ( gofundme.com ) e aiutare una famiglia in difficoltà.

Le parole del direttore sportivo Foresta per il Giornale di Brescia: "Come Breno siamo tutti uniti. La raccolta sta andando bene e dobbiamo proseguire così". Forza Brian, non vediamo l'ora vi vederti esultare, magari abbracciando tuo fratello, Dylan!

