Grande soddisfazione per tutto il calcio femminile americano dopo che l'Us Soccer ha comunicato: "Ci impegniamo a fornire la parità di retribuzione d'ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo". Un bel passo in avanti, evidenziato anche dalla stella del calcio Usa Megan Rapinoe che, in un'intervista concessa ai microfoni del network statunitense Abc, ha confessato:

"È una giornata davvero fantastica. Penso che guarderemo indietro a questo giorno nuovo e diremo che questo è il momento in cui, sai, il calcio americano è cambiato in meglio". La battaglia, dunque, è stata vinta e si andrà verso una retribuzione uguale tra bonus e premi per le Nazionali di calcio maschili e femminili

