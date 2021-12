Il Pallone d’Oro svedese, vinto per dieci volte di fila dal 2007 al 2016 da Zlatan Ibrahimovic, quest’anno è di Emil Forsberg del Lipsia. L'attaccante del Milan l’aveva vinto l’anno scorso dopo 4 anni d’assenza, conquistando il riconoscimento numero 12 in carriera. Il primo nel 2005, da giovane attaccante della Juve, l’ultimo – per ora – nel 2020, a quasi quarant’anni. Tuttavia, nonostante un bel 2021 arricchito dalla qualificazione in Champions con i rossoneri dopo sette anni d’assenza e diversi gol, la stampa sportiva svedese ha premiato Forsberg.

Non scambierei i miei 12 Palloni d’oro svedesi con uno di France Football (Ibra)

Ibra non smette

"Finché il mio fisico regge continuerò, non voglio avere rimpianti. Non scambierei i miei 12 Palloni d’oro svedesi con uno di France Football. Sono al top da 25 anni, ne ho visti tanti fare una stagione e sparire".

Mihajlovic: "Ibra, Djokovic: se vieni dalla povertà, diventi cattivo"

