Dalla redazione francese de L’Equipe sono sicuri: il Barcellona sta valutando l'idea di lavorare assieme alla Juventus sull’asse di uno scambio Griezmann-Dybala, con Pjanic come linea tangente in grado di risolvere in fretta le trattative. E’ solo un’idea per ora, ma ciò non toglie che entrambe le società sono interessate alle carte proposte sul tavolo. Allora quanto conviene alla Juve imbastire questo scambio? Analizziamo i pro e i contro.

Dybala, che carta sei?

La mera legge d’attrazione porterebbe i due club a trattare, ma a quanto (e a chi) sono disposti a rinunciare? Queste sono infatti ore frenetiche in casa Juve: negli scorsi giorni si è ufficialmente inaugurato il periodo di preparazione atletica sotto gli occhi vigili di Max Allegri . Il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera ha sconquassato l’intero tavolo: quali sono le carte fisse nella mano della Vecchia Signora? Quali le sacrificabili? E Gli assi nella manica? All’intersezione di questi tre ritratti c’è il solito nome: Paulo Dybala.

Le statistiche di Paulo Dybala nelle ultime due stagioni alla Juve (Fonte: FBREF)

STAGIONE PRESENZE GOL ASSIST RETI e ASSIST/90' GOL/TIRI IN PORTA AZIONI DA TIRO/90' 2019/2020 46 17 10 0,71 0,29 6,22 2020/2021 26 5 3 0,56 0,27 4,93

Le statistiche di Antoine Griezmann nelle ultime due stagioni al Barça

STAGIONE PRESENZE GOL ASSIST RETI e ASSIST/90' GOL/TIRI IN PORTA AZIONI DA TIRO/90' 2019/2020 48 15 4 0,46 0,39 2,08 2020/2021 51 20 12 0,69 0,40 3,04

L’argentino, sotto la gestione Allegri, è sempre stato un jolly in balìa dell’evenienza: davanti, al fianco o dietro a Ronaldo, non ha mai trovato una comfort zone che gli promettesse uno stabile flusso prolifico. Ecco perché, volgendo al trascorso d’epoca allegriana, Dybala sarebbe una carta sacrificabile nella brace del mercato estivo. E’ tuttavia risaputo che la Juve, negli ultimi mesi, ha virato nel senso opposto di questo trend: Cherubini ha intensificato i contatti col procuratore Jorge Antun e lavora quotidianamente per prolungare la permanenza della Joya sotto la Mole; certo, a un prezzo scontato rispetto ai 15 milioni vociferati prima di una stagione fallimentare per l’argentino. Sul piatto ci sono 10 milioni di euro e delle aspettative ridimensionate, che contrattualmente renderebbero Dybala un pezzo sì importante ma non cruciale del puzzle: una carta funzionale quanto basta per non essere relegata al mazzo.

Questa osservazione entra però in conflitto con le effettive promesse di Allegri appena tornato a Torino: per Max, Dybala è centrale al progetto e questo lo renderebbe un asso nella manica su cui costruire le fondamenta di un nuovo ciclo. Nel complesso dunque le analisi del passato, del contratto e della tattica non ci restituiscono una lente omogenea con cui inquadrare il futuro di Dybala alla Juve. In qualche modo bisognerà superare questa impasse: il mercato, in questo senso, è uno strumento drastico e doloroso.

Contro: l'impatto simbolico

Separarsi da Dybala significherebbe rimarcare un lungo solco divisorio tra società (o azienda) e tifoseria: a 27 anni, l’argentino è ormai considerato una bandiera bianconera e il suo eventuale addio potrebbe creare un vuoto sia in spogliatoio che sugli spalti. Dall’altro canto, sono proprio quei 27 anni a far suonare un campanello d’allarme nella testa di Cherubini; Dybala ha superato l’età della promessa e della crescita, dunque si sono occluse le speranze di superare una discontinuità cronica che si ripropone di stagione in stagione e di allenatore in allenatore. Insomma, Dybala è questo, prendere o lasciare: maghetto trascinatore sotto la gestione di Sarri, smarrito e avulso dal campo sotto Allegri e Pirlo.

Pro: la necessità tattica

E’ proprio per questo che il futuro di Dybala alla Juve verrà deciso in gran parte dal modulo sposato da Allegri. Per ora l’unica certezza è la difesa a 4. Il tronco difensivo potrebbe poi ramificarsi in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, con Dybala come pedina basculante. L’argentino giocherà da centravanti o trequartista? In passato abbiamo tutti notato un certo affanno della Joya lontano dalla porta o dietro alla punta. Dovesse giocare come punta nel 4-3-3 invece, si susseguirebbero i soliti quesiti: alla Juve non servirebbe una vera punta di peso alla Icardi? Il talento di Ronaldo non si sprecherebbe relegandolo alla fascia? Forse la risposta tattica per risolvere questo rebus non risiede in attacco, ma nel centrocampo bianconero.

Pro: Pjanic, un motivo in più per trattare

Arthur si è infortunato e dovrà restare lontano dal campo tre mesi , dopo aver archiviato una stagione di alti e bassi. Ecco che la Juve, oltre a inseguire Locatelli (obiettivo di mercato indipendentemente dalle condizioni del regista brasiliano), si è mostrata interessata a Pjanic. Il bosniaco tornerebbe in bianconero per coprire il periodo di convalescenza di Arthur, e ciò non escluderebbe la soluzione col doppio play “alla Mancini”.

Pjanic, Barcellona Credit Foto Getty Images

Con Locatelli e Pjanic affiancati in mediana, la qualità distributiva di Dybala diventerebbe superflua e sarebbe molto più saggio optare per una punta di ruolo in grado di attaccare la profondità. Ma togliendo gli occhi dal campo, l’interesse per Pjanic potrebbe rendere la trattativa Dybala-Griezmann molto più appetibile agli occhi di Cherubini. Il bosniaco rientrerebbe nel pacchetto catalano e potrebbe fungere da apripista per portare il piccolo diavolo francese a Torino. Un incentivo niente male per inaugurare un dialogo.

Pro: Grizou potrebbe rinascere a Torino

Griezmann è forse uno dei giocatori più simili a Dybala sul panorama europeo, e ciò implica pur sempre delle incognite tattiche. Il francese ha appena archiviato un Europeo disastroso con alle spalle uno spogliatoio blaugrana gelido. Laporta, presidente del Barça, è riuscito a far tornare Leo Messi alla base, ma questo gli impone dei pesanti tagli salariali: uno di questi sembra proprio essere il francese, che da blaugrana ha sempre giocato un filo al di sotto delle aspettative poste sulle sue spalle. Se guardiamo i dati, scopriamo che Grizou è un giocatore molto più continuo di Dybala e per giunta in lieve crescita, con un’esperienza internazionale ben più significativa e senza troppi patemi d’adattamento sul campo. Tuttavia, le Petit Diable non potrà mai offrire gli stessi guizzi di genio dell'argentino, che se (se) in forma, risulta essere più produttivo per la squadra. Ma è anche vero che in un ambiente come quello di Torino, con una tradizione e una filosofia molto più affini al cholismo che al tiki-taka catalano, Griezmann potrebbe ritrovare quella dinamite smarrita dopo il suo addio dagli Atleti.

Contro: l'impatto economico

E’ anche vero che il francese percepisce uno stipendio ben più ingente rispetto a quello di Dybala. L’argentino in caso di rinnovo si accontenterebbe di 10 milioni o poco più, mentre il francese incassa 23 milioni annui. Se il taglio salariale avvantaggerebbe il Barça, penalizzerebbe decisamente le casse della Juventus, in un periodo di austerità economica. Molto dipenderà dalla disponibilità del francese nel tagliarsi uno stipendio faraonico e alquanto eccessivo rispetto al livello di gioco offerto negli ultimi anni.

Scambio Griezmann-Dybala, conviene?

In conclusione, è lecito dire che la trattativa Dybala-Griezmann trova sì una legittimazione tattica, ma non una facile soluzione economica. Si tratta inoltre di supposizioni che si reggono su ulteriori fondamentali “se”, quest’ultimi tutti relativi alla nuova impronta di Allegri sulla Juve: tattica, politica, umana.

Griezmann è un giocatore di assodata caratura internazionale, e il tasso qualitativo della squadra ne beneficerebbe, oltre a sciogliere qualche cruciale nodo strategico. Solo una cosa è certa: Dybala, per rimanere alla Juve, dovrà ripartire da zero e guadagnarsi la maglia sul campo. Dovrà dimostrare di essere un professionista proprio come Griezmann: è proprio questo il problema che ha attanagliato la rosa della Juve nelle ultime stagioni; alla Juve non mancano solo soluzioni tattiche, mancano professionisti, o “uomini sul campo”.

