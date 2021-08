Calcio

Calcio, Come cambia l'Inter con Dumfries, l'erede di Hakimi

EUROPEI - Denzel Dumfries è stato il giocatore che si è messo maggiormente in luce dell'Olanda di Franck de Boer, esterno destro del PSV che l'Inter ha acquistato per 12,5 milioni più bonus. A lui l'arduo compito di non far rimpiangere Hakimi, volato a Parigi.

